L’OL écrase Nice et prend provisoirement la tête de la Ligue 1 (1-4)

L’OL s’est imposé 4-1 ce samedi sur la pelouse de l’OGC Nice. Grâce à cette victoire, les Lyonnais sont provisoirement premiers de Ligue 1.



Le début de match s’est montré relativement équilibré, même si se sont les Lyonnais qui ont été le plus présents devant le but niçois. L’OL a longtemps insisté dans la profondeur, mais sans réellement se procurer d’actions concrètes dans la première demi-heure de jeu. Il aura fallu attendre précisément la 30e pour voir les Lyonnais en action. Sur une percée, Tino Kadewere s’est fait faucher dans la surface de réparation adverse et a provoqué un pénalty. Memphis Depay s’est chargé de le transformer sur une panenka très osée, qui a cloué Walter Benitez sur sa ligne de but (0-1).

A la 39e, Tino Kadewere a profité d’une grossière erreur de la défense niçoise pour récupérer la balle et aligner très justement le gardien adverse (0-2).

Mais comme souvent, l’OL a subi la foudre d’un ancien Lyonnais. Sur un magnifique appel, Amine Gouiri a permis à son équipe de revenir dans le match juste avant la pause (1-2). De quoi faire bouillonner les dirigeants rhodaniens.

Un festival offensif

La deuxième période a débuté sur le même rythme que la première, mais les Niçois ont rapidement craqué. Mais à la 63e, les Gones ont assommé les Rouges et Noirs en contre. Sur une magnifique passe en profondeur de Memphis Depay, Tino Kadewere a parfaitement servi Karl Toko-Ekambi qui n’a eu qu’à pousser la balle dans un but vide (1-3). Les trois attaquants lyonnais se sont illustrés ce samedi soir.

Dix minutes plus tard, Houssem Aouar a inscrit le quatrième et dernier but lyonnais de la rencontre. Sur un centre de Léo Dubois, Walter Benitez a relâché le ballon dans les pieds du milieu de terrain lyonnais qui a juste eu à pousser la balle dans le but.

Grâce à cette victoire, les hommes de Rudi Garcia sont provisoirement leaders de Ligue 1 avant le match de Lille contre le PSG ce dimanche soir. Prochain et dernier match de cette année pour l’OL mercredi au Groupama Stadium. Les Lyonnais recevront Nantes.