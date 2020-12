Lyon : le collectif Plein La Vue dénonce la nouvelle campagne publicitaire place Bellecour

Une nouvelle bâche géante a été installée sur une façade à l’angle de la place Bellecour et Antonin Poncet.



Sur cette bâche, une campagne publicitaire en faveur de la zone commerciale iséroise "The Village". Selon le collectif Plein La Vue, "outre une énième défiguration de la place, cette publicité vient concurrencer les commerces lyonnais sur leurs terres pendant la période cruciale de Noël. Elle est symptomatique d’une dynamique publicitaire qui nuit au commerce local et favorise des pratiques de consommations toujours plus motorisées et donc polluante".

Pour Anthony Geoffroy, co-président du collectif, "à l’heure où il est crucial de relocaliser nos pratiques économiques et de consommation, force est de constater que le secteur publicitaire continue à tirer nos pratiques dans le mauvais sens et de manière toujours plus exagérée. La publicité nuit aux commerces de proximité", indique-t-il dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que le collectif dénonce ce genre de publicité. En avril 2019, l’installation d’une bâche représentant un burger géant dégoulinant au-dessus du Veilleur de pierre avait fait polémique. L’enseigne de livraison de repas Deliveroo avait finalement décidé de retirer sa publicité.