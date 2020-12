Un téléphérique va être construit entre Lyon et Franchille !

Le président de la Métropole de Lyon et le Sytral annoncent l'installation d'un téléphérique urbain pour 2025



Du changement à l'horizon ! Lors d'une conférence de presse, le président du Sytral a annoncé les grands changements à venir pour les 6 prochaines années à Lyon !

Il y a quelques jours, nous vous présentions les grands projets concernant les transports lyonnais à venir entre 2021 et 2025, et il semblerait que le paysage lyonnais soit sur le point de changer. Parmi les grands projets annoncés par le Sytral, l'installation d'un téléphérique urbain assurant la liaison directe entre Lyon et Francheville a été officialisée lors de la conférence de presse tenue le jeudi 17 décembre.

Le téléphérique; qui devrait proposer plusieurs cabines pouvant transporter une dizaine de personnes desservira environ 7 ou 8 stations entre Francheville et Gerland. Ce réseau de transport aérien devrait être opérationnel d'ici fin 2025 !