Le Conseil des ministres entérine le report des élections régionales et départementales

Les prochaines élections régionales et départementales devraient, sans surprise, être reportées.



Initialement prévues au mois de mars 2021, les élections régionales et départementales devraient être reportées au mois de juin. Ce lundi, un projet de loi a été présenté en Conseil des ministres à ce sujet. Le gouvernement est bien conscient du contexte sanitaire et tient compte des recommandations de l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré. Un "texte attendu et une conséquence directe de la crise sanitaire", selon Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement.

Avec ce report, le gouvernement souhaite ainsi éviter de revivre la même situation que lors des précédentes élections municipales, qui ont été marquées par fort taux d’abstention. Le texte sera examiné en première lecture au Sénat le 25 janvier prochain. Les dates précises devraient être connues au plus tard six semaines avant le scrutin. Selon les premiers éléments, les élections devraient se tenir les 13 et 20 juin ou les 20 et 27 juin.

Ces dernières échéances électorales avant la présidentielle de 2022 seront un indicateur important pour les différentes formations politiques. A la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’actuel président Laurent Wauquiez (LR) n’a toujours pas annoncé s’il était officiellement candidat à sa propre succession. A gauche, pour Najat Vallaud-Belkacem "il est encore prématuré" de parler de sa candidature pour les socialistes. La question d’une alliance avec Fabienne Grébert, candidate écologiste, ne semble pas d’actualité non plus. "Quelque chose d’assez incompréhensible" pour l’ancienne ministre.