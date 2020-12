OL-Nantes : les Lyonnais veulent terminer l'année en beauté

L’OL reçoit le FC Nantes ce mercredi soir à 21h pour la 17e journée de Ligue 1.



Les Lyonnais semblent imbattables sur les derniers matchs. Invaincus depuis la mi-septembre (défaite 2-1 à Montpellier, la seule de la saison, ndlr), les Rhodaniens ont franchi un palier : "le collectif s'est amélioré. Tout le monde pense au groupe. On travaille les uns pour les autres. On doit continuer avec la même motivation et discipline en 2021", a déclaré Jason Denayer en conférence de presse d’avant-match.

Avant de penser à la prochaine année, l’OL devra déjà bien terminer celle-ci : "notre objectif est de mettre le 4ème au classement le plus loin possible. Le goal-average peut être important. Les organismes sont fatigués mais on va tout donner pour gagner ce dernier match", a annoncé de son côté Rudi Garcia.

Mais en face ce mercredi soir, des Nantais qui ont absolument besoin de points. Ils restent sur sept matchs sans victoire et pointent à la 15e place du classement. "Nantes est une équipe difficile à jouer comme Brest. Ils étaient venus gagner ici l'an dernier. On a bien vu qu'on n'avait pas de marge face à Brest. Il faudra le remporter pour passer de bonnes fêtes", a ajouté Rudi Garcia, qui se méfie.

Pour ce match, les Gones récupèrent Thiago Mendes, mais perdent en revanche Moussa Dembélé qui s’est cassé le bras à l’entraînement et Jean Lucas qui est rentré au Brésil.

Au fond, une seule chose titille les Lyonnais. Ils "aimeraient bien être en tête de la Ligue 1 pendant les fêtes" a confié le défenseur. Un beau cadeau qu’ils pourraient faire aux supporters, après une année plus que mouvementée.