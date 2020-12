Covid-19 : dernier jour de la campagne de dépistage organisée par la Région

Elle avait été lancée mercredi dernier.



Ce mercredi se clôture la campagne de dépistage organisée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette initiative de Laurent Wauquiez avait énormément été critiquée par d’autres élus, notamment Grégory Doucet, qui n’était pas pour cette stratégie de dépistage massive avant Noël. Pourtant, le maire de Lyon avait fini par revoir sa copie, discrètement.

Côté chiffres, selon le dernier bilan communiqué par la Région à mi-parcours ce samedi, 90 000 personnes avaient été testées pour 4000 cas positifs au Covid-19. Avant les vacances scolaires, dans les lycées, 100 000 personnes ont participé à cette campagne et 5000 ont été testées positives.

Laurent Wauquiez n’a pas encore pris la décision de reconduire ou non cette campagne de dépistage après les fêtes. Tout d’abord car elle a un coût élevé d’environ 20 millions d’euros, et parce que le président a clairement annoncé qu’il souhaitait "que le gouvernement puisse embrayer derrière et que cela devienne une composante de la lutte nationale contre le virus".

La Région devrait communiquer très rapidement sur les résultats finaux de cette campagne intitulée #TousdépistésavantNoël.