Un documentaire sur Tony Parker débarque sur Netflix le 6 janvier !

Avant d’être le président de l’ASVEL, Tony Parker a eu une immense carrière de basketteur.



C'est ce que retracera le documentaire "Tony Parker : The Final Shot" qui sortira le 6 janvier sur la plateforme Netflix. Le documentaire reviendra sur toute la carrière du plus grand joueur français de basket de l’histoire. Son parcours, son histoire et notamment sa dernière saison aux Etats-Unis à Charlotte seront à (re)découvrir. De nombreux témoignages de "guests" ont également été recueillis comme celui de Kobe Bryant, décédé tragiquement il y a quelques mois. On peut également entendre et apercevoir le président de l’OL Jean-Michel Aulas dans la bande-annonce.

Le documentaire a été produit par Black Dynamite et Infinity Nine Media, société qui appartient au président de l’ASVEL, ainsi qu’à son ancien coéquipier Nicolas Batum et la Lyonnaise Alessandra Sublet.