L’OL écrase Nantes et termine l’année en tête de la Ligue 1 (3-0)

L’OL s’est largement imposé 3-0 contre le FC Nantes ce mercredi soir au Groupama Stadium. Les Lyonnais terminent cette année 2020 en tête de la Ligue 1.



Dans un stade vide mais devant un magnifique tifo à l’occasion des 70 ans du club, les Lyonnais sont parfaitement rentrés dans cette rencontre. Dès la 4e minute de jeu, Karl Toko-Ekambi a ouvert le score après un magnifique travail d’Houssem Aouar sur la gauche de la surface (1-0).

Les Rouges et Bleus ont eu le pied sur le ballon pendant plus de 30 minutes, mais sans réellement se créer d’occasions dangereuses. Il a fallu attendre la 37e pour que l’OL accélère et alourdisse le score. La frappe en pivot de Lucas Paqueta a été repoussée par le gardien, mais Tino Kadewere a bien suivi et inscrit son 7e but de la saison (2-0).

Juste avant la pause, à la 44e, le milieu brésilien s’est vu récompensé de sa bonne première mi-temps. Houssem Aouar s’est encore amusé de la défense nantaise et a vu sa passe terminer dans les pieds de Tino Kadewere qui a parfaitement transmis à l’ancien joueur du Milan AC qui n’avait plus qu’à conclure du pied gauche (3-0). De quoi ravir les supporters lyonnais tombés sous le charme du numéro 12.

Les Lyonnais ont géré en seconde période

Au retour des vestiaires, Memphis et Houssem Aouar se sont butés trois fois à Alban Lafont, qui a essayé tant bien que mal de maintenir son équipe à flots. Mais de leur côté, les Nantais se sont montrés beaucoup plus entreprenants en seconde période. Anthony Lopes a même fait une magnifique parade sur une tête adverse après un corner à la 63e.

De manière générale, l’OL n’a pas forcé son jeu en seconde période, même si les Rouges et Bleus ont essayé d’enfoncer le clou à de nombreuses reprises, notamment par l’intermédiaire de Memphis qui n’a pas eu de réussite ce mercredi soir. Mais la défense nantaise a tenu et finalement accroché un match nul sur le second acte.

Grâce à cette victoire, l’OL termine cette année en tête du championnat (à égalité de points avec Lille, mais avec un meilleur goal-average) et sont "champions de Noël". Place désormais à la trêve internationale avant les deux derniers matchs de cette phase aller avec en ligne de mire le titre honorifique de "champion d’automne". Prochain rendez-vous pour les joueurs de Rudi Garcia le 6 janvier contre Lens au Groupama Stadium.