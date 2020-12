La SaintéLyon 2020 aura bien lieu… mais en 2021 et en audio-guidage

Les organisateurs en ont fait l’annonce ce samedi matin.



La 67e édition de la SaintéLyon, trail incontournable de fin d’année, se déroulera dans des conditions particulières. Si la course devait initialement se dérouler le week-end du 5 et 6 décembre, la pandémie de Covid-19 avait eu raison de son maintien.

La SaintéLyon 2020 aura finalement bien lieu mais dans des conditions particulières. "Ça faisait un petit moment que nous voulions vous proposer quelque chose autour de la SaintéLyon, suite à cette année déprimante pour l’évènementiel sportif et cette annulation finale de l’édition 2020", expliquent les organisateurs sur les réseaux sociaux qui annoncent "une formule inédite en France" pour cette édition.

"Ni course de masse, ni course virtuelle, pas tout à fait une course connectée, la SaintéLyon Just in…Time est à coup sûr une expérience intimiste originale à découvrir et à vivre…", peut-on lire.

Il s’agira en fait d’un contre la montre seul ou à plusieurs, audio guidé et chronométré, sur les différents parcours de la course (74km, 44km, 20km et 10km) grâce à l’application "Extracks".

Les participants pourront acheter un dossard virtuel (10 ou 15 euros) et devront attendre la fin du couvre-feu pour se lancer sur les différentes courses. La SaintéLyon Just in… Time "commencera donc au plus tôt début février 2021, et se terminera au plus tard fin mars", précisent les organisateurs qui devraient donner plus de détails dans les prochains jours, notamment en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.