Le LOU Rugby en déplacement à Brive ce dimanche

Le Boxing Day s’annonce glacial.



C’est dans le Limousin que le LOU Rugby se déplace ce dimanche pour le compte de la 12e journée de Top 14. Face à Brive, les hommes de Pierre Mignoni tenteront de laver l’affront de la défaite encaissée au printemps dernier, alors qu’ils restaient dans la course au titre. Mais ça, c’était avant le confinement et l’arrêt total de la saison.

Désormais, Brive est sous respirateur en championnat et le LOU reste sur neuf rencontres sans défaite. Maladroits en attaque, les Lyonnais tenteront d’avoir le déclic et ainsi poursuivre leur remontée au classement. L’entraîneur pourra compter sur les retours dans le XV de Josua Tuisova et de Francisco Gomez-Kodela. Ainsi que de Joe Taufete'e sur le banc après sa blessure au genou.

Coup d’envoi de ce Brive-LOU à 16h.