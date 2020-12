Lyon : des agents TCL agressés par un usager du métro la nuit de Noël

Pour ces trois agents TCL, la nuit de Noël 2020 est à oublier.



Premièrement parce qu’ils travaillaient et n’étaient donc pas avec leurs proches. Mais aussi et surtout parce qu’ils ont été attaqués par un individu surexcité.

Selon le Progrès, les faits se sont déroulés le 24 vers minuit à la station de métro Valmy dans le 9e arrondissement de Lyon.

L’agresseur âgé de 17 ans était en train de dégrader du mobilier de la station ainsi qu’une rame de métro, s’occasionnant au passage une blessure à la main, lorsqu’il a été aperçu par les agents TCL. Ces derniers ont tenté, en vain, de le maîtriser. Mais ils ont récolté des coups et ont été légèrement blessés. C’est finalement la police qui est intervenue pour interpeller le mineur.

A la suite de sa garde à vue, il a été laissé libre et sera prochainement jugé. On ne sait pas ce qui a motivé son comportement dangereux et incontrôlable.