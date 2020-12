Covid-19 : un rassemblement ce lundi à Lyon en hommage aux hospitaliers décédés

Mercredi dernier, on apprenait le décès des suites du Covid-19 d'un soignant de l'hôpital Edouard-Herriot.



Le premier à Lyon. Un élan de générosité se créait alors avec une cagnotte pour soutenir la compagne et le fils mineur de Lounis.

Ce lundi, un rassemblement aura lieu devant l'hôpital du 3e arrondissement de Lyon, en hommage au sexagénaire décédé mais aussi à tous les hospitaliers ayant succombé à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie en France.

"Ce rassemblement déclaré est un moment de recueillement pour celles et ceux qui s'associent à la douleur des familles, des proches et des collègues", précisent les organisateurs qui estiment que "trop de soignants et d'agents hospitaliers ont payé de leur vie leur engagement et leurs valeurs du soin".

Le rassemblement aura lieu de 18h à 19h.