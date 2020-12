Lyon : la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté ce lundi

Les premières vaccinations ont été réalisées ce lundi dans l'unité de soins de longue durée de l'hôpital Pierre Garraud, dans le 5e arrondissement.



La première étape de cette campagne se déploiera pleinement à partir du 4 janvier dans les 12 départements de la région, a indiqué l'ARS. Cette phase pilote se devrait se dérouler pendant 6 à 8 semaines, avec un calendrier qui sera défini pour les 940 EHPAD et 78 Unités de soins longue durée concernés en Auvergne-Rhône-Alpes.

"La livraison des vaccins dans l'ensemble des établissements accueillant des personnes âgées sera réalisée dès lors que les établissements auront transmis le nombre de résidents souhaitant se faire vacciner afin de s'assurer de livrer le nombre exact de doses, le vaccin devant obligatoirement être administré dans les cinq jours après décongélation", précise l'ARS.

L'organisation logistique a débuté le 21 décembre dernier, avec la livraison et l'installation des premiers congélateurs dans l'Ain, la Loire, l'Isère et le Rhône, et l'approvisionnement de quelques milliers de doses de vaccins pour les Hospices civils de Lyon, établissement désigné comme l'un des cinq hôpitaux français avec les CHU de Paris, Lille, Dijon et Tours, pour débuter la phase pilote de vaccination.

L'étape 2 de la campagne de vaccination démarrera début février pour les personnes âgées à risques et pour le personnel de santé de plus de 50 ans ou présentant une comorbidité. La phase 3 débutera enfin au 3e trimestre.