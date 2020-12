Rhône : les commerces pourront ouvrir les dimanches 24 et 31 janvier

Alors que l'ouverture des soldes a été décalée au 20 janvier, les commerces pourront ouvrir les dimanche 24 et 31 dans la Métropole de Lyon et l'ensemble du département du Rhône.



"En accord avec les préconisations de la ministre du Travail et après consultation des représentants du monde économique local et des syndicats, Pascal Mailhos, préfet du Rhône, a décidé de permettre à l’ensemble des commerçants du Rhône et de la métropole de Lyon l’ouverture de leurs établissements les dimanches 24 et 31 janvier 2021", indique la Préfecture du Rhône ce lundi.

"Cette décision a été prise afin d’aider les entreprises à faire face à la situation exceptionnelle affectant leur activité. Ces ouvertures se feront en pleine conformité avec les dispositions du Code du Travail, notamment le principe de volontariat du salarié pour le travail dominical", précisent les services de l'Etat.