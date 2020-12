Lyon : la liste des interdictions le 31 décembre et le 1er janvier

Un arrêté a été pris par la préfecture concernant la nuit de la Saint-Sylvestre.



"Considérant que la nuit du 31 décembre au 1er janvier est traditionnellement propice à des rassemblements sur la voie publique", plusieurs interdictions seront en vigueur à Lyon et dans le Rhône.

Cela concernera toute la journée du 31 décembre et celle du 1er janvier jusqu’à 12 heures. Seront interdites dans toutes les communes du Rhône :

-La détention et la consommation de boissons alcooliques sur les voies et espaces publics

-La détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable sauf démarche à usage dûment justifiée. En cas de difficultés d’application de cette mesure, il pourra être fait appel aux services de police et de gendarmerie.

- La vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 sur la voie publique.

La vente d’alcool à emporter sous quelque forme que ce soit sera également interdite 17 heures à 6 heures.

Pour rappel, le couvre-feu restera en vigueur la nuit du 31 décembre au 1er janvier.