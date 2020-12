La population à Lyon et dans le Rhône a-t-elle augmenté ?

L’Insee a dévoilé ce mardi ses derniers chiffres concernant les populations officielles de toutes les communes de France.



Le pays comptait 64 844 037 habitants en 2018, soit une hausse de 0,4% par rapport à 2013. En Auvergne-Rhône-Alpes, la population a également augmenté passant de 7 757 595 à 7 994 459.

"Cette croissance tend cependant à ralentir légèrement sur les cinq dernières années, à l’instar de la plupart des régions métropolitaines. Ce phénomène s’explique par la diminution conjointe, bien que légère, de l’écart entre les naissances et les décès, et de celui entre les arrivées et les départs sur le territoire. Pour autant, la région conserve la quatrième plus forte évolution de la population en métropole, grâce notamment au dynamisme de certains territoires", explique l’Insee.

Concernant la population du Rhône, une hausse de 0,9% a été enregistrée entre 2013 et 2018, soit 1 859 524 habitants. De son côté, la Métropole de Lyon comptait il y a deux ans 1 398 892 habitants (+0,9% par rapport à 2013), dont 518 635 à Lyon (+0,7%).

D’autres communes du département ont également gagné des habitants par rapport à 2013 :

-Villeurbanne : 150 659 (+0,5%)

-Vénissieux : 67 129 (+1,7%)

-Vaulx-en-Velin : 50 823 (+2,9%)

-Meyzieu : 34 151 (+1,7%)

-Saint-Priest : 46 510 (+1,6%)

-Givors : 20 121 (+0,6%)

-Oullins : 26 583 (+0,4%)

A noter que la commune de Villefranche-sur-Saône comptabilise une baisse de 0,1% entre 2013 et 2018, ce qui correspond à une population actuelle de 36 288 habitants.