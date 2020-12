La neige s'invite ce mercredi à Lyon et dans le Rhône

Les chutes de neige sont attendues ce mercredi jusqu’à 13h sur le Rhône.



C’est la raison pour laquelle la Métropole de Lyon a déclenché en début de matinée son dispositif de viabilité hivernale. Le Rhône est actuellement placé en vigilance jaune neige et verglas, et les flocons sont tombés à Lyon et sur la quasi-totalité du département.

La circulation est notamment difficile dans tout le nord-ouest de l’agglomération lyonnaise. Les équipements spéciaux sont recommandés et OnlyMoov recommande de privilégier les transports en commun.

Des opérations de salage et de déneigement sont en cours avec la mobilisation de 13 véhicules et de 35 agents de la Métropole.

Une amélioration de la situation est prévue en début d’après-midi.