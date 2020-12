Réveillon du Nouvel An : plus de 650 policiers et gendarmes mobilisés dans le Rhône

Réveillon sous couvre-feu et sous haute surveillance cette année en France.



Au total dans le pays, 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés afin de faire respecter le couvre-feu à partir de 20h et jusqu’à 6h du matin. Thierry Suquet, préfet délégué pour la défense et la sécurité dans le Rhône, détaille que ce sont plus de 650 policiers et gendarmes qui seront déployés dans le département, "pour faire respecter le couvre-feu mais aussi empêcher la tenue de soirée clandestines, notamment si des évènements sont prévus dans des établissements recevant du public". "Ce n’est pas un réveillon comme les autres, il n’y aura aucune tolérance comme à Noël" prévient Thierry Suquet qui espère ne rencontrer que "des gens qui vont travailler" dans la nuit de jeudi à vendredi dehors.

Pour aider les policiers et gendarmes, plusieurs interdictions sont entrées en vigueur ce jeudi jusqu’à vendredi midi dans le Rhône à l’occasion de la nuit de la Saint Sylvestre. Il est notamment interdit de détenir et de consommer de l’alcool sur la voie publique ou encore de vendre, de détenir ou d’utiliser des feux d’artifice, fusées et pétards. La vente d’alcool à emporter sera interdite de 17h à 6h du matin.