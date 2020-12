Ce qui change à Lyon et dans le Rhône le 1er janvier !

2021 apporte de nouvelles perspectives mais également des changements dans la vie quotidienne.



Du côté des bonnes nouvelles pour le portefeuille, le SMIC est augmenté de 0,99% ce vendredi (soit 15 euros supplémentaires). Il atteint à présent 1 554,58 euros. Par ailleurs, la taxe d’habitation va diminuer cette année pour les 20% de ménages les plus aisés avant une disparition totale de cet impôt en 2023 pour les résidences principales. La réforme des APL entre aussi en vigueur en ce 1er janvier ; le calcul des aides sera établi sur la base des douze derniers mois et les droits seront actualisés tous les trois mois.

En revanche, certains paquets de cigarettes vont voir leur prix augmenter dès ce vendredi. Ce sera également le cas des timbres qui vont connaître une hausse de 5% en moyenne. Il faudra désormais débourser 1,08 euro pour un timbre vert (contre 0,97 euro auparavant) et 1,28 euro pour un timbre rouge alors qu’il coûtait jusqu’à maintenant 1,16 euro. A noter aussi l’augmentation des tarifs réglementés de vente de gaz d’Engie : +0,2% en moyenne. L’homéopathie n’est de son côté plus remboursée par la sécurité sociale.

Dans la catégorie des transports, deux nouveaux abonnements font leur apparition sur le réseau TCL : le solidaire gratuit et le solidaire réduit au tarif de 10 euros. La grille tarifaire du Rhônexpress évolue : la navette entre la gare TGV de Lyon Saint-Exupéry et celle de la Part-Dieu sera gratuite dès ce vendredi pour les moins de 12 ans et coûtera 10 euros par trajet aux 12-25 ans et aux voyageurs en possession d'un billet SNCF. Les autres abonnement et tarifs eux ne bougent pas en ce début d’année 2021.

Sachez également que si vous achetez un vélo neuf cette année, ce dernier devra obligatoirement posséder une carte d’identité. Cet « identifiant unique » présent sur le vélo portera les coordonnées de son propriétaire. Objectif du principe : lutter contre les vols dont le nombre est estimé à 300 000 chaque année en France. Les vélos d’occasion seront concernés par cette carte d’identité au 1er juillet 2021. Le fichier sera géré par l’Association pour la Promotion de l’Identification du Cycle (APIC).