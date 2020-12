Port du masque obligatoire : la mesure prolongée jusqu’au 31 janvier

Entrée en vigueur le 1e septembre, la mesure rendant obligatoire le port du masque à Lyon et Villeurbanne a été prolongée jusqu'au 31 janvier.



Un arrêté a été publié par la Préfecture du Rhône et concerne "toutes les personnes âgées de 11 ans et plus et se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public 24h/24 pour les communes de Lyon et Villeurbanne".

Concernant les autres communes de la Métropole de Lyon et du département du Rhône, le port du masque sera obligatoire entre 6h et 2h du matin.

Pour rappel, le non-respect de la mesure engendrera une amende de 135 euros en cas de contrôle.