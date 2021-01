La joueuse de l'OL Wendie Renard dans les voeux d'Emmanuel Macron

Jeudi soir, Emmanuel Macron a prononcé des voeux particuliers aux Français.



Le Président de la République est revenu sur cette année 2020 si terrible et s’est projeté sur une année 2021 indécise.

Il a souhaité saluer des "parcours exemplaires" de personnes ayant marqué ces derniers mois. Et le fan de l’OM qu'il est a choisi de mettre à l’honneur Wendie Renard, capitaine de l’OL féminin et pilier de la défense des Bleues.

"Wendie est footballeuse. Comme tous les sportifs amateurs et professionnels, elle a vécu une saison difficile, a développé Emmanuel Macron. (...) Elle a puisé en elle la force d’âme d’aller remporter avec son club de toujours une septième Ligue des champions. Un record. Elle a pu nous faire rêver dans cette période grise", a ainsi déclaré Emmanuel Macron en référence aux exploits de Wendie Renard et de ses coéquipières lyonnaises.