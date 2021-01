Le LOU Rugby veut débuter l'année 2021 par une victoire

Le LOU Rugby reçoit Castres ce samedi pour la 13e journée de Top 14.



Après la défaite sur la pelouse de Brive, le LOU Rugby souhaite absolument commencer cette année 2021 de la meilleure des manières. "Il faut passer à autre chose. Ce qui m'intéresse c'est comment on réagit en tant qu'individu, en tant qu'équipe. Il n'y a pas 36 questions à se poser : on doit gagner et faire mieux que le week-end dernier", a déclaré Pierre Mignoni en conférence de presse d'avant-match.

Au-delà de cette rencontre, le coach devra gérer don groupe. Les Lyonnais seront de retour sur la pelouse de Gerland ce mercredi contre Montpellier pour un match en retard de la 7e journée. "Les joueurs ont les deux compositions d'équipes, celle contre Castres et celle contre Montpellier. On se focalise sur Castres d'abord. L'objectif est de trouver un équilibre pour concerner tout le monde", a ajouté l'entraîneur.

Face aux Rhodaniens ce samedi, une équipe malade qui pointe à la 13e place du podium et qui reste sur une défaite en championnat. Le LOU est donc favori, même si les Castrais étaient venus s'imposer à Lyon la saison dernière.

Coup d'envoi de la rencontre à 18h15.