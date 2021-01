Pour son premier match de l'année, le LOU s'incline face à Castres (14-15)

C’est la deuxième défaite consécutive du LOU Rugby en championnat. Les Lyonnais se sont inclinés 14 à 15 face à Castres ce samedi pour la 13e journée de championnat.



Les Lyonnais débutent mal 2021. Malgré leur supériorité numérique pendant plus de 70 minutes, les Rouges et Noirs ont été totalement absents ce samedi après-midi. Le LOU menait avant que Castres revienne au score avant la pause. Les deux équipes sont rentrées dos à dos aux vestiaires (7-7).

On aurait pu imaginer un sursaut d’orgueil des hommes de Pierre Mignoni en seconde période, mais il a eu lieu trop tard. Les 13e du championnat avant ce match ont montré beaucoup plus d’envie, de détermination, pour remporter cette confrontation. Les locaux ont été punis par une pénalité et un essai à cinq minutes de la fin de la rencontre. L’essai de Charlie Ngatai dans les dernières secondes a tout de même permis aux Rhodaniens de repartir avec le point du bonus défensif (14-15).

C’est la quatrième défaite du LOU en Top 14 cette saison. Il faudra rapidement passer à autre chose car les Lyonnais seront de retour dès mercredi prochain contre Montpellier pour un match en retard de championnat. Et les Montpelliérains risquent de débarquer à Gerland avec énormément d’envie, car ils se sont également inclinés ce samedi.