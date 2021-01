Lyon : il est désormais possible de rejoindre Irigny depuis Bellecour en 15 minutes

Depuis ce lundi, une nouvelle ligne rejoint Irigny à Bellecour en 15 minutes.



La ligne 15E emprunte la nouvelle voie dédiée au covoiturage sur la M7. Elle connecte la gare d'Yvours à la place Bellecour (arrêt Bellecour Charité devant La Poste). Elle circule seulement du lundi au vendredi de 6h à 20h. Avec une fréquence de 15 minutes en heure de pointe, et de 30 minutes le reste de la journée, cette nouvelle ligne est principalement destinée aux actifs.

Pour le voyage inaugural ce lundi matin, Bruno Bernard, président du Sytral, Grégory Doucet, maire de Lyon, Blandine Freyer, maire d'Irigny ou encore Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon chargé des Déplacements, étaient présents.

"C'est une ligne performante, avec une fréquence forte. C'est offrir une alternative supplémentaire aux habitants d'Irigny et des alentours. J'espère que ça va prendre et que nous allons développer d'autres lignes express dans le mandat. C'est une vraie alternative à la voiture individuelle. On veut pousser à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage", s'est réjouit Bruno Bernard. L'objectif initial est d'avoir 500 à 1000 voyageurs par jour.

De son côté, la maire d'Irigny, Blandine Freyer se dit "ravie", mais se projette déjà : "C'est une étape, nous en attendons d'autres. C'est le moyen le plus efficace pour rejoindre Lyon en évitant les bouchons. On attend encore autre chose. On a un bassin de vie enclavé, on a pris du retard sur certains autres territoires. Il manque pas mal de transversales. J'ai bonne espoir que des études soient lancées". Sans préciser davantage.

Le président du Sytral a déjà fait part de son souhait de développer d'autres lignes express pendant le mandat, notamment sur l'A43.

A noter que Bruno Bernard en a profité pour indiquer que la verbalisation automatique sur ces voies de covoiturage, par le biais de radar, ne devrait pas "intervenir avant le début d'année prochaine. Tout dépendra du ministère de l'Intérieur".