Le maire de Bron de nouveau menacé de décapitation

Menacé une nouvelle fois de mort, Jérémie Bréaud doit porter plainte dans les prochaines heures.



Le maire de Bron, Jérémie Bréaud, a annoncé ce lundi sur Facebook avoir de nouveau été la cible de menaces de mort. Des tags ont été découverts ce lundi matin sur des panneaux délimitant un chantier, dans le quartier de Parilly : "Bréaud, T mort. FDP Décapitation", peut-on notamment lire. La police est également visée : "Nike la BAC Bande Pute".

"A travers moi, ce sont tous les élus qui agissent qui sont pris pour cible. Il est grand temps que la Justice soit à la hauteur des enjeux actuels de notre société et lorsqu’elle arrive à saisir ces individus, elle doit les condamner avec la plus grande fermeté", a réagi le maire LR.

"Je poursuivrai bien entendu mon action qui vise à sécuriser bien entendu les Brondillants qui habitent ces quartiers mais aussi toute cette majorité silencieuse victime de ces écrits et autres comportements délictueux", a poursuivi l'élu. "Plus que jamais, avec mon équipe, je continuerai à tendre la main à celles et ceux qui veulent s'en sortir comme nous l'avons déjà fait avec ces jeunes que nous avons aidés à revenir sur le marché de l'emploi. Concernant les autres, nous ne les lâcherons pas", a prévenu Jérémie Bréaud qui avait déjà été la cible de menaces au mois d'octobre.