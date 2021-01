Adidas lance une nouvelle paire de baskets qui rend hommage au Vieux Lyon !

La ZX8000 Vieux Lyon sera disponible ce vendredi.



Ce sont des baskets qui vont certainement faire beaucoup parler au sein de la capitale des Gaules. Adidas va lancer en fin de semaine une nouvelle paire de sneakers. La ZX8000 Vieux Lyon, comme son nom l’indique, fait bien référence au quartier historique du 5e arrondissement.

Elle "est conçue avec un motif jacquard et rend hommage à l’endroit où il a été inventé pour la première fois : le Vieux Lyon", peut-on lire sur le descriptif du site internet de l’équipementier où il est possible de visionner les baskets en question sous toutes les coutures. Ces dernières proposent un mélange de plusieurs couleurs : le gris, le violet et le rose sans oublier le tissu jacquard.

"L’origine du tissage jacquard remonte au 19ème siècle à Lyon, en France, où la soie était transformée en motifs textiles complexes directement sur les métiers à tisser. Des siècles plus tard, le Jacquard est un art mondialement connu qui combine des techniques anciennes et nouvelles. A-ZX célèbre l’histoire du Jacquard avec une version spéciale de la ZX 5000", résume Adidas.

Il faudra tout de même débourser 140 euros pour porter à ses pieds cette touche lyonnaise.