L’OL reçoit Lens ce mercredi à 21h au Groupama Stadium pour la 18e journée de Ligue 1.



Premier match de l’année pour Houssem Aouar et ses coéquipiers. Si les Lyonnais ont bien terminé 2020, ils souhaitent également bien débuter 2021. Cela faisait longtemps que l’OL ne s’était pas retrouvé leader du championnat, mais c’est une bonne chose pour le coach : "Je préfère être chassé car cela veut dire qu’on est devant tout le monde. J’espère que cela va encore donner plus d’envie aux joueurs de garder cette place. Il faudra faire un meilleur résultat que Lille", a annoncé Rudi Garcia en conférence de presse d’avant-match.

Face aux Rhodaniens ce mercredi soir, une équipe lensoise qui réalise un excellent début de saison. Les Sang et Or sont actuellement septièmes de Ligue 1 pour leur retour dans l’élite. "On sait que Lens est une très bonne équipe dont on doit se méfier et on va tout faire pour la contrer", a analysé le milieu de terrain Maxence Caqueret, en manque de temps de jeu cette saison. "Ce sera un match difficile à gagner. On a bien regardé Lens. Cette équipe mérite son classement. Ils ont un système bien particulier. Il y a du talent comme Kakuta. Il faudra toute notre détermination pour pouvoir l’emporter. […] A nous d’être à 100%", a ajouté l’entraîneur.

Un match de reprise qui semble déjà très important. Mais l’OL devra s’adapter car quatre joueurs sont absents pour cette rencontre : Moussa Dembélé (blessé au bras), Karl Toko-Ekambi (Covid-19), Bruno Guimarães (Covid-19) et Marcelo (suspendu).

"Notre objectif est de finir le plus haut possible, on fera les comptes à la fin de l’année, mais c’est sûr que nous avons cela en tête (le titre, ndlr)". Il faudra alors faire le nécessaire sur le terrain dès ce mercredi soir.