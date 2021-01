Covid-19 : 1 500 élus d’Auvergne-Rhône-Alpes demandent à Emmanuel Macron d’organiser la vaccination localement

Après la distribution de masques et l'organisation d'un dépistage massif, Laurent Wauquiez s'attaque à la vaccination.



Emmené par le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, 1 500 élus de la région ont écrit à Emmanuel Macron pour demander au président le droit d'organiser la vaccination localement. "Nous ne pouvons plus attendre", expliquent les signataires du courrier. "La stratégie de vaccination dans notre pays inquiète. La conserver nous mènera droit dans le mur. On ne peut se resigner à un tel échec. Il est encore temps mais pour cela, il faut un changement radical d’approche. Nous, élus locaux, nous souhaitons aujourd’hui porter des propositions concrètes et travailler ensemble pour réussir ce défi considérable pour notre pays", peut-on lire notamment.

Les élus dénoncent "l'erreur majeure" de laisser "toute la campagne de vaccination dans les mains de l’administration centrale et de quelques bureaux dans les ministères".