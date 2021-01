L'OL débute parfaitement cette nouvelle année face à Lens (3-2)

L’OL s’est imposé 3-2 contre Lens ce mercredi soir pour la 18e journée de Ligue 1.



Derrière leur télévision, les supporters ont eu le droit à une très belle rencontre pour débuter cette nouvelle année. Le match a débuté sur un rythme très soutenu. Les Lyonnais, sans surprise, ont fait le jeu, mais sans réussir à concrétiser leurs occasions. De leur côté, les Lensois ont procédé en contre-attaque. A la 16e notamment, Anthony Lopes a dû se déployer sur une frappe sèche de Jonathan Clauss.

Le jeu s’est légèrement équilibré au bout de 20 minutes de jeu. A la 24e, Houssem Aouar s’est buté au gardien lensois Jean-Louis Leca sur sa frappe du pied droit. Il a fallu attendre la 39e pour voir les Rhodaniens ouvrir le score. Sur une passe de Lucas Paqueta, encore brillant ce mercredi soir, et après une feinte de talonnade de Tino Kadewere, Memphis a parfaitement pris la profondeur avant d’ajuster le gardien d’une frappe du pied droit (1-0).

Les Lensois n’ont pas lâché

Les Lyonnais ont parfaitement attaqué la seconde période en se mettant très rapidement à l’abri. Sur une belle action lyonnaise sur le côté droit dès la reprise du jeu, Jean-Louis Leca a repoussé le centre de Léo Dubois sur son propre défenseur et la balle a finalement terminé sa course dans les filets (2-0).

Moins de cinq minutes plus tard, Maxwell Cornet a obtenu un pénalty après une mauvaise sortie du gardien nordiste. Memphis s’est chargé de le transformer en force (3-0).

Dans un second acte de folie, les Lensois sont revenus au score à la 56e après une attaque rapide. Florian Sotoca a déclenché une magnifique frappe enroulée du pied droit qui s'est dirigée dans la lucarne d’Anthony Lopes (3-1).

Et les visiteurs n’ont pas perdu espoir malgré le score. Ils ont continué à faire le jeu et à se procurer des occasions aux abords de la surface rhodanienne. Après de nombreuses tentatives, les Lensois ont inscrit un deuxième but à la 89e sur une magnifique frappe de Cheick Doucouré (3-2). Mais ça n'aura pas suffi.

Grâce à cette victoire, et avec la défaite de Lille, les Lyonnais confortent leur première place. Ils réalisent la très belle opération de cette journée. Prochain match pour l’OL dès ce samedi à 21h face à Rennes, tenu en échec par Nantes ce mercredi.