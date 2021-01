Plus de 800 vaccinations contre le Covid-19 réalisées dans le Rhône

L’Agence Régionale de Santé a fait le point ce mercredi soir sur la campagne de vaccination.



"A ce jour, un peu plus de 800 vaccinations ont été réalisées dans le département", déclare l’ARS dans un communiqué parlant d’une accélération de la campagne de vaccination dans le Rhône.

Quatre centres vont notamment ouvrir ce jeudi et seront dédiés aux professionnels des HCL et deux pour les professionnels de santé libéraux de plus de 50 ans ou ayant des facteurs de risque.

Plusieurs établissements du Rhône vont également débuter la vaccination auprès de leurs résidents et personnels. Ce sera le cas dès ce jeudi du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, du centre hospitalier gériatrique du Mont d’Or et l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône.

De son côté, l’Hôpital Nord-Ouest-Villefranche ouvrira ce jeudi un centre de vaccination dédié aux personnels du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes et débutera aussi la vaccination auprès des résidents de l’Ehpad ex-hôpital gériatrique du Val d’Azergues à Alix.

A noter que les Hospices Civils de Lyon ont déjà reçu une dotation de près de 14 500 doses de vaccins. L’Hôpital-Nord-Ouest-Villefranche devrait à son tour en recevoir prochainement.