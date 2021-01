Covid-19 à Lyon : les dernières annonces du gouvernement

Sans surprise, aucun allégement des mesures de restrictions actuelles n'a été annoncé ce jeudi soir lors de l'allocution de Jean Castex.



En conférence de presse, le Premier ministre a indiqué "devoir maintenir les mesures en vigueur et être prêt à les renforcer dès l'instant ou cela s'avèrerait nécessaire". Ainsi, les restaurants et les bars resteront fermés "a minima jusqu'à mi-février". Les musées, les salles de spectacle, les théâtres ou encore les salles de sport et les stations de ski ne rouvriront pas non plus. Pour ces secteurs, un point sera fait le 20 janvier, "pour une éventuelle reprise de l'activité début février".

La date du 20 janvier a également été annoncée pour le prolongement du couvre-feu à 20h. Le couvre-feu avancé à 18h pourrait concerner 10 départements supplémentaires : "Des concertations seront menées et des décisions seront annoncées dès vendredi pour entrer en vigueur dès dimanche", a précisé Jean Castex. On ne sait pas encore si le Rhône sera concerné par ce durcissement.

Il faut dire que le gouvernement craint la diffusion des variants anglais et sud-africains du Covid-19. A ce jour, 19 cas ont été recensés en France pour le variant anglais, 40 à 70% plus contagieux.

"Il n'est pas question de baisser la garde dans les semaines à venir", a prévenu le premier ministre, sans exclure la prise "de mesures nationales supplémentaires s'il y en a besoin", mais sans prononcer le mot "confinement" pour autant.