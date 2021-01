Jo-Wilfried Tsonga et Anthony Lopes donnent les premiers coups de raquette à la All In Padel

La All In Padel à l'OL Vallée commence à prendre vie.



Lors de la présentation de la All In Padel ce jeudi, Jo-Wilfried Tsonga, Anthony Lopes, Thierry Ascione et Johan Bergeron en ont profité pour échanger quelques balles dans la bonne humeur. Ce nouveau centre est composé de six courts de padel, au pied du Groupama Stadium, qui sont aussi bien à la disposition des amateurs que des champions de demain. Pour encadrer le projet, des actionnaires et un spécialiste de la discipline, Johan Bergeron, numéro un français. "L'objectif est de créer de nouveaux joueurs, de faire connaitre, de participer au développement du padel en France, surtout à Lyon. Avec des personnalités comme celles à nos côtés c'est un vrai atout. On va faire connaitre notre sport", a expliqué le triple champion de France.

C'est finalement une "aventure entre copains et de fans de l'OL" comme l'a décrit l'ancien tennisman Thierry Ascione. "C'est un sport qui gagne à être connu. J'espère que les Lyonnais viendront nombreux à découvrir le padel qui est très fun, très ludique, est très abordable", a confié Jo-Wilfried Tsonga.

Anthony Lopes est peut-être l'élément surprise de cette équipe, mais il est au fond de lui un grand passionné. "C'est un sport que j'adore, que j'admire. Le projet autour du Groupama Stadium m'a encore plus motivé à m'investir. Je prends beaucoup de plaisir à jouer au padel, il y a des similitudes avec mon poste de gardien. Ça fait encore plus plaisir qu'un joueur de l'OL, d'autant plus du centre de formation, investisse autour du stade. C'est une grande fierté", a confié le gardien de l'OL.

Le complexe doit ouvrir le 5 février prochain. Le début d'un grand projet avec l'inauguration, si tout va bien, en septembre 2022 de la All In Academy. "On essaye de monter des projets sympas, des projets où il fera bon vivre. C'est le début d'une belle aventure. On va se développer petit à petit ici. Je suis très heureux de l'accueil que nous avons eu dans l'OL Vallée. On travaille bien ensemble, c'est génial !", a conclu Jo-Wilfried Tsonga, le nouveau lyonnais d'adoption.