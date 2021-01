La Ville à Vélo appelle les cyclistes à se mobiliser pour "protéger les aménagements cyclables" à Lyon.



L'opération Protège ta piste se déroulera ce vendredi à 8h sur le Cours Vitton entre les rues Masséna et Tête d'Or. Une chaine humaine sera réalisée pour empêcher les voitures, utilitaires et autres poids-lourds de stationner sur les bandes et pistes cyclables de la métropole. "Les objectifs de cette action sont de sensibiliser le grand public au danger que ce type de comportement représente pour les cyclistes, et de dénoncer le peu de volonté politique pour l’empêcher", précise La Ville à Vélo.

"Ce que certains automobilistes perçoivent comme de petites incivilités sont des infractions qui mettent en danger les cyclistes en les obligeant à se déporter sur la voie de circulation générale", rappelle le collectif.

Pour rappel, depuis 2015, l’arrêt et le stationnement sur un aménagement cyclable sont sanctionnés par une amende de 135€. De plus, en cas d’accident, la responsabilité pénale des automobilistes peut être engagée.

La Ville à Vélo appelle donc les maires de la métropole de Lyon ainsi que le préfet du Rhône "à mobiliser les polices municipales et la police nationale pour verbaliser le stationnement récurrent sur les aménagements cyclables".