Lyon : 15 chefs lyonnais installent un food-truck dans le 6e arrondissement !

Le food-truck sera présent sur la place Maréchal Lyautey jusqu'au 20 janvier



Alors que la situation des restaurateurs ne s'améliora pas avant février (dans le meilleur des cas), 15 de nos chefs lyonnais ont décidé de monter un food-truck ensemble ! C'est sur la place Maréchal Lyautey, dans le 6ème arrondissement, que les chefs ont posé leurs valises jusqu'au 20 janvier prochain pour vous régaler.

Chaque soir, l'un des quinze participants à l'opération prend la direction du food-truck et propose ses recettes en vente à emporter. La Caravane des Chefs vous accueille chaque soir entre le mardi 5 et le mercredi 20 janvier et vous fait découvrir pendant quinze jours, aléatoirement, les spécialités et plats signatures des chefs Christian Têtedoi, Frédéric Berthod, Harold Imbault et Mathieu Charrois, Maxime Laurenson, Sébastien Mathieu et Claire Benoist, Marie Lecoq, Joseph Viola, Joël Salzy, Arnaud Laverdin, Stef & Arnaud, Claude Barbet, Christophe Marguin, Olivier Paget, Thomas Perre, Marc Boissieu et Julien Gautier et Philippe Bernachon.

En raison du couvre-feu instauré sur le territoire national, vous pouvez récupérer vos commandes click & collect entre 17h à 20h ! Pour avoir accès aux menus et à toutes les informations pratiques, rendez-vous sur la page Facebook Les Toques Blanches Lyonnaises !