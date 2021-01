Rennes-OL : les Lyonnais veulent “garder la première place” avant d’attaquer la phase retour

L'OL se déplace à Rennes ce samedi soir à 21h pour la 19e journée de Ligue 1.



Dernier match de cette phase aller pour les Lyonnais avec en tête le titre de "champion d''automne". "On va à Rennes pour gagner et garder cette première place" a clairement annoncé Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match.

Mais face aux leaders ce samedi, une équipe rennaise qui commence à retrouver la forme. Et l'OL a souvent du mal face aux Bretons. Les Gones n'ont plus gagné depuis le Stade Rennais depuis mars 2019. "C’est une équipe qui va se battre pour le titre, une équipe très forte. J’ai regardé beaucoup de matchs de Rennes et ils ont montré qu’ils pouvaient battre n’importe qui. Ces confrontations directes sont très importantes, c’est pour cela qu’on doit garder la même mentalité et la même motivation pour rentrer de Rennes avec les trois points", a déclaré de son côté Marcelo, de retour de suspension.

Même analyse du côté du technicien : "Le Stade Rennais a joué la Ligue des Champions cette saison. C'est une équipe qui vise le podium, donc c'est un concurrent direct. On doit être à 100% et tout donner. Cela doit décupler notre envie de vouloir garder notre position. On veut garder notre série d’invincibilité contre un concurrent direct".

Pour ce match, Rudi Garcia sera toujours privé Moussa Dembélé et de Bruno Guimarães. En revanche, Karl Toko-Ekambi signe, lui, son grand retour.