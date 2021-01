Les Gilets Jaunes sont de retour à Lyon ce samedi

Les Gilets Jaunes se mobilisent en ce début d'année 2021.



Le collectif des Gilets Jaunes de Lyon et Environs appelle à manifester ce samedi. Le cortège doit s'élancer à 14h de la place Guichard dans le 3e arrondissement de Lyon. Les manifestants passeront ensuite par l'avenue Maréchal de Saxe, le pont de la Guillotière, la place Bellecour, jusqu'à la Cour d'appel.

Les Gilets Jaunes réclament "un monde d’après plus solidaire et plus protecteur des citoyens face aux excès du libéralisme et à sa dérive autoritaire", peut-on lire dans un communiqué. Ils évoquent notamment les plans sociaux qui ne cessent d'augmenter dans la région, comme chez General Electric à Villeurbanne, la SPIE à Saint-Priest, ou encore Gifrer et Barbezat à Décines. "La pauvreté s’installe durablement dans le centre-ville dans l’indifférence générale", ajoute le collectif. Dans ce contexte sanitaire, ils demandent également un "investissement dans l'hôpital public et la réouverture de lits".