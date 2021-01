Grâce à son match nul à Rennes, l'OL est champion d'automne (2-2)

L’OL a fait match nul (2-2) sur la pelouse du Stade Rennais ce samedi soir . Grâce à ce point, les Lyonnais sont sacrés champions d’automne.



Après un premier quart d’heure d’observation, les Rennais se sont montrés dangereux les premiers en contre-attaque et ont ouvert le score à la 20e minute de jeu. C’est un ancien lyonnais, Clément Grenier, qui a marqué à l’entrée de la surface, sur une passe d’un autre ancien de la maison, Martin Terrier (1-0). Une "malédiction des exs" qui a fait, encore une fois, mal à l’OL.

Moins de cinq minutes plus tard, les Rhodaniens ont réagi sur un coup-franc. Memphis a adressé un magnifique ballon piqué à Karl Toko-Ekambi, qui a vu sa volée terminer sa course sur le poteau rennais.

Malgré une importante possession de balle après l’ouverture du score, les Gones n’ont absolument rien montré sur le terrain. Ce sont mêmes les Bretons qui se sont procuré les plus belles occasions en procédant en contre-attaque.

Les Lyonnais ont bien joué pendant 15 minutes

Inexistant depuis le retour des vestiaires, l’OL s’est logiquement fait punir à la 55e par Benjamin Bourigeaud. Après une très belle action collective, les Rennais se sont butés à Anthony Lopes qui a repoussé un première fois un centre contré, mais l’ailier a bien suivi pour pousser la balle au fond des filets (2-0).

A la 67e, Jason Denayer a pensé réduire le score, mais le but n’a pas été validé par la VAR à cause d’une faute de main. Il a fallu attendre dix minutes supplémentaires pour voir l’OL revenir dans la partie grâce à Memphis Depay. Sur un centre de Maxwell Cornet, l’attaquant néerlandais a parfaitement enchaîné un contrôle de la poitrine et une frappe du pied droit (2-1).

Enfin réveillés, les Lyonnais ont égalisé deux minutes plus tard. Sur un centre de Memphis Depay, Jason Denayer a été le premier sur le ballon et a trompé le gardien de Rennes qui avait essayé d’anticiper l’action (2-2). Un but qui permet à l’OL de terminer cette phase aller en tête de la Ligue 1 et d’être sacré champion d’automne.

Un titre anecdotique mais qui reflète la bonne première partie de saison des joueurs de Rudi Garcia. Désormais, ils devront essayer de retrouver le chemin de la victoire dimanche prochain à 21h au Groupama Stadium contre le FC Metz.