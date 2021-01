Le LOU Rugby termine sa semaine à trois matchs sur la pelouse de Bordeaux

Le LOU Rugby se déplace sur la pelouse de Bordeaux-Bègles ce dimanche pour la 14e journée de Top 14.



Troisième match en une semaine pour le LOU. Une situation inédite, que le coach et le staff a dû gérer au mieux pour notamment éviter les blessures. "On a travaillé ensemble. On a plutôt bien géré le groupe. Les joueurs ont tous été mobilisés. On a essayé de responsabilité un maximum les joueurs. On va aligner une équipe la plus fraîche possible, mais forcement il y aura des rotations", a déclaré Pierre Mignoni en conférence de presse d’avant-match.

Même écho du côté des joueurs. Mais cet enchaînement de matchs à tout de même un avantage, celui de mobiliser tout le monde : "C’est sur ce n’est pas facile de gérer un tel enchaînement de matchs. Mais ça a été bien préparé, bien anticipé. L’ensemble du groupe est bien plus appliqué, comme les jeunes par exemple qui travaillent dur pour obtenir du temps de jeu", a analysé le deuxième ligne Félix Lambey.

Face aux Lyonnais ce dimanche, une équipe de l’UBB qui a besoin de points mais qui reste sur un beau succès face à Toulon. "Je n’ai pas envie qu’on aille à Bordeaux avec un esprit trop cool. On connaît la qualité de cette équipe. On n’a jamais de grande performance là-bas. On va voir notre fraîcheur mentale, notre capacité à renverser cette confiance. Je n’ai pas envie qu’on le gâche par une contre-performance. C’est à nous de nous prendre en main et de relever le défi de ce match", a conclu l’entraîneur.

Coup d’envoi de la rencontre à 17h.