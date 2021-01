Lourde défaite du LOU Rugby contre Bordeaux (31-9)

Le LOU Rugby s'est lourdement incliné (31-9) contre Bordeaux-Bègles ce dimanche après-midi dans le cadre de la 14e journée de Top 14.



Ce troisième match de la semaine était sûrement le match de trop pour les Lyonnais. Malgré une bonne entame, les joueurs de Pierre Mignoni ont rapidement été dépassés et surclassés par l'UBB. Menés à la pause 24 à 6, les Rhodaniens ont inscrit qu'une petite pénalité en seconde période. Bien trop insuffisant pour espérer quelque chose.

Les Lyonnais rentrent de la Gironde sans aucun point, alors que leur concurrent direct à la qualification en phases finales empoche le point de bonus défensif. Malgré ce résultat, les Rouges et Noirs sont toujours quatrièmes au classement mais l'étau se resserre de plus en plus. Prochain match de championnat pour le LOU contre Pau à la fin du mois de janvier.