Lyon : des fresques sur des restaurants pour faire face à la crise du Covid-19

Certains restaurateurs lyonnais ont décidé de "rhabiller leur devanture".



C'est une sorte de "happening" qui a été organisé ce jeudi et ce vendredi sur plusieurs façades de restaurants à Lyon. L'objectif de cette opération engagée par les vignerons de Crozes-Hermitage est de "faire entendre la voix de ceux touchés par la crise". Restaurateurs, vignerons et artistes se servent ainsi de l'art comme moyen d'expression.

"C'est une manière assez douce de s'exprimer. Avec ça, on montre aux Lyonnais que nous ne sommes pas mort, qu'on est encore là, qu'on attend. On est dans l'attente quotidienne", explique Jean-François Têtedoie, co-gérant du restaurant gastronomique Monsieur P. dans le 2e arrondissement.

Au-delà du côté revendicatif, il se réjouit du rendu de cette fresque qui habille son restaurant. "Elle est très lumineuse, très gaie et très joyeuse. Ça permet à notre restaurant d'avoir une devanture plus jolie que des rideaux".

D'autres restaurants ont également participé à ce happening comme Bel Ami dans le 1er arrondissement, Le Café du Peintre dans le 6e, la Brasserie Bocuse Nord dans le 2e et le Bistrot Orcia dans le 4e.

Ces œuvres sont amenées à rester "le plus longtemps possible, ou le moins longtemps possible si on rouvre plus tôt, mais on n'est pas encore serein pour une réouverture très prochainement, surtout après les dernières annonces du Premier ministre", conclut Jean-François Têtedoie.