Covid-19 à Lyon : un centre de vaccination ouvrira ses portes ce jeudi au Palais des Sports de Gerland

La Ville de Lyon a confirmé l'ouverture de ce vaccinodrome.



La vaccination se fera sur rendez-vous uniquement, de 8h30 à 20h, du lundi au samedi. Il sera accessible dans un premier temps aux professionnels de santé de plus de 50 ans ou porteurs d’un facteur de risque les exposant à une forme grave de la Covid-19 et aux aides à domicile âgés de plus de 50 ans ou porteurs d’un facteur de risque.

Selon les services de la Ville, le Palais des Sports de Gerland sera "organisé autour d’un double objectif : poursuivre la campagne de dépistage qui a d’ores et déjà permis de tester plus de 54 000 personnes et d’identifier plus de 9 400 positifs depuis l’ouverture le 24 septembre et vacciner les publics désignés comme prioritaires pour la campagne de vaccination".

Un deuxième vaccinodrome pourrait ouvrir ses portes prochainement, à Villeurbanne.