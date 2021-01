Covid-19 : les plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir de vendredi

Avec quelques jours d'avance sur la date annoncée par le gouvernement, la vaccination des plus de 75 ans se fera dès la fin de semaine à Lyon.



Cette campagne de vaccination contre le Covid-19, à destination des personnes de plus de 75 ans vivant à domicile se déroulera au Palais des Sports de Gerland, dont l'ouverture en tant que vaccinodrome est prévue ce jeudi. Les inscriptions sont possibles dès à présent.

"La prévention est enjeu de santé publique et grâce à ce centre, nous pourrons répondre rapidement à l’objectif national de vaccination des professionnels et de la population", déclare Jihane Fattoum, médecin référent du centre de vaccination de Gerland et Chef de service adjoint des urgences de l’hôpital Edouard Herriot.

Pour rappel, le vaccinodrome sera également accessible aux professionnels de santé libéraux ainsi qu'aux professionnels du secteur de l'aide à domicile, âgés de plus de 50 ans ou considérés comme à risques.

Au quotidien, sur chaque tranche horaire de 4 heures, 3 médecins, 9 infirmières et 7 personnels administratifs feront fonctionner le centre de vaccination, avec l’objectif de vacciner, dans un premier temps, plus de 400 personnes par jour.