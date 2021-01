Le Musée des Tissus de Lyon va être rénové

La Région a dévoilé ce mercredi le nom de l'architecte chargé de rénover le Musée des Tissus de Lyon.



Rudy Ricciotti, connu notamment pour avoir réalisé le MUCEM à Marseille, la Passerelle de la Paix à Séoul ou le Pavillon 52 à Confluence, a été désigné pour prendre en charge le projet.

"Son projet a particulièrement séduit le jury car il a veillé à préserver le patrimoine existant et ajouté une note d’audace avec un geste architectural fort, à travers un drapé en écharpe qui entoure les bâtiments pour rappeler un tissu qui flotterait dans l’air", explique la Région dans un communiqué.

"Cela recrée ainsi de l’unité entre des bâtiments qui étaient séparés, l’évocation du tissu étant le fil rouge qui unit les espaces les uns aux autres. Le projet a également retenu l’attention du jury parce qu’il ouvre le musée sur la rue. Alors qu’actuellement, le musée pouvait sembler anonyme et fondu dans la rue, il va réussir à se signaler et à prendre une place plus importante dans la vie de la Presqu’île de Lyon", poursuivent les services de la Région.

Le musée rénové sera destiné à devenir un lieu de vie pour tous les Lyonnais, ouvert aux associations et au monde culturel. Un auditorium, une librairie et un café devraient également voir le jour, tout comme un rooftop avec l’objectif d’installer un lieu de bistronomie.

Le budget global est estimé entre 50 et 60 millions d’euros. La Région espère pour cela obtenir des fonds européens, un investissement également de l’Etat dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région et "tend la main à la Ville de Lyon et à la Métropole de Lyon pour qu’elles soutiennent ce projet".