Covid-19 : découvrez la liste et les dates d’ouverture des centres de vaccination dans le Rhône

La campagne de vaccination contre le Covid-19 va pouvoir toucher davantage de personnes à partir du lundi 18 janvier.



Outre le centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland, ouvert depuis ce jeudi, d'autres vaccinodromes vont voir le jour d'ici la fin du mois.

Voici la liste dévoilée par la préfecture du Rhône :

Beaujeu - Hôpital de Beaujeu - ouverture le 21/01

Belleville-en-Beaujolais - Centre hospitalier de Belleville - 21/01

Bron - Salle communale - 25/01

Genas - Maison du Rhône - 25/01

Givors - Hôpital de Givors - 21/01

Gleizé - Hôpital Nord-Ouest Villefranche - ouvert

L'Arbresle - Salle Lucien Thimonnier - 18/01

Lyon 3e - Hôpital Edouard-Herriot - ouvert

Lyon 4e - Hôpital de la Croix-Rousse - ouvert

Lyon 7e - Palais des Sports de Gerland - ouvert

Neuville-sur-Saône - Hôpital de Neuville - 18/01

Pierre-Bénite - Hôpital Lyon-Sud - ouvert

Rillieux-la-Pape - Salle communale - 25/01

Saint-Priest - Salle communale - 25/01

Tarare - Hôpital Nord-Ouest Tarare - ouvert

Thizy-les-Bourgs - Hôpital de Thizy - 22/01

Vénissieux - Centre de santé et de prévention - CDHS - 18/01

Villeurbanne - Centre de vaccination international - 19/01



Il est nécessaire de prendre un rendez-vous avant de se présenter au centre de vaccination. Tout se déroule en ligne, sur les sites spécialisés comme Doctolib, Keldoc ou Maiia.

Les publics prioritaires sont les personnes âgées en EHPAD, les personnels exerçant en EHPAD de 50 ans et plus ou ayant des facteurs de comorbidité, les professionnels de santé et aides à domicile de 50 ans et plus ou ayant des facteurs de comorbidité, les personnes en situation de handicap hébergées en établissements et les personnels y exerçant âgés de 50 ans et plus et/ou atteints de comorbidités et les personnes de 75 ans et plus.