Neige : la Métropole de Lyon active son dispositif de viabilité hivernale

Des chutes de neige sont attendues dans l'ouest lyonnais dès la fin de matinée ce vendredi.



Par conséquent, la Métropole de Lyon a décidé d'activer son dispositif de viabilité hivernale dès ce vendredi après-midi 15h. Des opérations de salage vont être lancées en milieu d'après-midi. Au total, 13 camions seront en action et 38 agents seront mobilisés.

De plus, la Métropole invite à les automobilistes "à être prudents, augmenter la distance être les véhicules, privilégier les transports en commun et télétravailler si possible".