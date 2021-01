Jean Castex en déplacement à Lyon ce samedi

Il s’agira de sa première visite en tant que chef du gouvernement.



Le Premier ministre Jean Castex sera en visite à Lyon ce samedi après-midi. Un déplacement au surlendemain de l’annonce de nouvelles mesures sanitaires pour endiguer l’épidémie de Covid-19, et notamment le début à 18h d’un couvre-feu dans tout le pays.

Il sera notamment reçu par le maire de Lyon Grégory Doucet et par le préfet du Rhône Pascal Mailhos, et signera avec Laurent Wauquiez à l'Hôtel de Région à la Confluence l’Accord de Relance État-Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Premier ministre sera accompagné de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.