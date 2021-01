L'OL veut conserver sa place de leader à une semaine du derby

Une semaine après son match nul arraché à Rennes, l'OL reçoit Metz, ce dimanche à 21h, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.



Les Lyonnais "veulent continuer leur série de match sans défaite", a confié Maxwell Cornet en conférence de presse d'avant-match. "C'est plaisant d'être en haut du classement. Après, il ne faut pas s'endormir, prendre les matchs les uns après les autres, et rester performant", a prévenu l'international ivoirien.

Ce relâchement, c'est justement la crainte de Rudi Garcia : "Les joueurs ont de la confiance, ils tentent des choses, mais je dois continuer à veiller qu'on ne s'endorme pas ou qu'on n'en fasse un peu moins. A Rennes, on n'a pas gagné et on a perdu deux points". Et le coach de l'OL de faire une piqûre de rappel : "On devra être bien plus déterminés qu'à Rennes sur les prochains matchs. Il faut rester rigoureux et concentrés".

Moins d'un mois et demi après sa victoire 3-1 à l'aller à St Symphorien, l'OL n'aura pas d'autre choix que de gagner face à des Messins désormais 12e du classement, sous peine de voir Paris terminer le week-end en tête du championnat.

Et s'il fallait une motivation supplémentaire, rappelons qu'en cas de victoire, l'OL se déplacerait avec le costume de leader chez son rival stéphanois le week-end prochain. De quoi pimenter encore plus le derby à venir.