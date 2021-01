Covid-19 à Lyon : le nombre d'hospitalisations a légèrement augmenté

En tout, 312 personnes ont été prises en charge pour cause de Covid-19, soit 13 de plus en sept jours.



Parmi elles, 75 sont en réanimation. Un service désormais occupé à hauteur de 94%, dont 37% de patients Covid+.

Le plateau atteint depuis le début du mois semble se maintenir, à en croire les autres indicateurs publiés ce mardi. Les passages aux urgences liés à l'épidémie restent sous la barre des 10% (9,34%). Les appels aux Samu pour des symptômes liés au coronavirus progressent très légèrement pour atteindre les 7%.

Quant au taux de positivité, il stagne et s'établit à 6,24% contre 6,15% il y a sept jours. Sur les 7 151 tests réalisés, 446 sont revenus positifs.

Enfin, un nouveau point a été fait sur la campagne de vaccination. Au 11 janvier, 9 135 personnes ont reçu une dose de vaccin, dont 4 535 professionnels des HCL, 4 328 professionnels libéraux, aides à domicile et personnes âgées de plus de 75 ans et 272 patients des Unités de soins de longue durée.