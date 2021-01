Les étudiants lyonnais dans la rue contre la précarité

Une mobilisation est prévue ce jeudi à la mi-journée.



Après plusieurs manifestations en France ce mercredi, de nouveaux rassemblements sont prévus ce jeudi, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes.

Plusieurs organisations, comme l’UNEF, appellent à se retrouver à Lyon à midi devant la Manufacture des Tabacs afin de dénoncer la précarité étudiante, notamment face aux mesures prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Un cortège prendra ensuite la direction du rectorat dans le 7e arrondissement.

"Face à l’urgence de la précarité étudiante, l’indifférence et l’inaction ne sont plus tolérables !", dénoncent les syndicats étudiants qui ne souhaitent plus "être la génération sacrifiée de la crise actuelle". Cette manifestation fera notamment écho aux deux tentatives de suicide d’étudiants à Lyon au mois de janvier, et qui avait vivement fait réagir la communauté étudiante en France.