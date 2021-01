Montpellier-LOU Rugby : les Lyonnais veulent retrouver la victoire

Le LOU Rugby se déplace sur la pelouse de Montpelier ce samedi dans le cadre de la 19e journée de Top 14.



Après une semaine de vacances, les Lyonnais sont prêts à rattaquer le championnat. "Ces vacances ont permis de se reposer, physiquement et mentalement. On a beaucoup d'appétit", a expliqué le talonneur lyonnais Mickaël Ivaldi. "On a retrouvé beaucoup de fraîcheur, d'énergie et d'enthousiasme. Il faut performer. Pour ça il faut se retrousser les manches, être solidaires", a de son côté analysé le coach Pierre Mignoni.

La dernière victoire des Rhodaniens remonte au 6 janvier dernier, contre Montpellier déjà. Le LOU s'était imposé 24 à 20 contre l'équipe de Philippe Saint-André à Gerland. Mais les Montpellierains auront sûrement de grandes ambitions. Ils veulent à tout pris s'éloigner de la zone rouge. "On a fait une bonne, semaine, maintenant il faut finaliser cette semaine par un bon match. Montpellier joue gros, nous aussi. Il va falloir être dans le match, essayer de les faire douter", a ajouté le coach.

Coup d'envoi de la rencontre à 18h15.